Sproščujoč dopust brez nenehne dosegljivosti je najbolj zdrava poslovna ideja, so prepričani na Ekvilib Inštitutu. »Odgovornost delodajalca je, da zagotovi zaposlenemu občutek varnosti, da se v času koriščenja letnega dopusta resnično lahko odklopi. To pa pomeni, da bo nujne stvari opravil nekdo od sodelavk ali sodelavcev, ki ta čas niso na dopustu. Pomembno je tudi, da zaposlenemu v času dopusta ni treba skrbeti, kaj vse se lahko zgodi, medtem ko koristi letni dopust,« pravi Aleš Kušlan Kranjc, direktor Ekvilib Inštituta, ki organizacijam podeljuje certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD).

Družba Dnevnik je letos pomladi že petnajsto leto zapored v okviru izbora Zlata nit razglasila najuglednejše in najuspešnejše slovenske zaposlovalce leta. V kategoriji velikih podjetij je slavilo podjetje Gen-I, v kategoriji srednje velikih podjetij znova Špica International, med malimi podjetji pa Lunos. Zanimalo nas je, kako zagotovijo, da je dopust res »odklop«.

Gen-I spodbuja daljši oddih

»Našim zaposlenim poudarjamo, da ne želimo, da jih služba spremlja na dopust. Trudimo se postavljati meje glede dosegljivosti zunaj delovnega časa, ko gre za letni dopust, pa smo s tem še toliko bolj pazljivi. Sicer pa zaposlene spodbujamo, da si vsaj poleti vzamejo daljši oddih od dela, krajše oddihe pa smo kot mostove med prazniki in vikendi uvedli kot kolektivni dopust. Želimo, da si dopust pričarajo po svoje, ga lepo preživijo in se v službo vrnejo spočiti in pomirjeni,« pravijo. V času dopustov ne pričakujejo, da so zaposleni dosegljivi. Izjema so direktorji področij, s katerimi se že v okviru pogodb o zaposlitvi dogovorijo o dosegljivosti tudi med dopusti. Za odsotnosti imajo sicer urejena nadomeščanja; sodelavci si naloge predajo že pred dopustom, da stvari nemoteno tečejo naprej. Aktivnosti torej načrtujejo tako, da dopusti ne vplivajo na postavljene časovnice. In kako dopustuje vodstvo? Za poslovodstvo veljajo načeloma enaka pravila kot za zaposlene. Imajo pa, podobno kot direktorji področij, člani vodstva v pogodbi o zaposlitvi določila, po katerih se v primeru izrednih situacij vključujejo v delovni proces tudi z dopusta.«

Špičaki službene izzive med dopustom puščajo doma

»Naloga vodstva je, da organizira delo v kolektivu tako v času dopustov kot tudi vsakodnevno, da se ne nabirajo nadure,« je prepričan Tone Stanovnik, direktor podjetja Špica International. Dodaja, da je pri tem lahko zlasti v veliko pomoč informatika, saj omogoča, da se sodelavci samoorganizirajo ter pogosto kar sami poiščejo nadomeščanje in inovativne rešitve, da se delo v času odsotnosti opravi hitro in učinkovito. »Špičaki zagovarjamo stališče, da dobro organizirano delo omogoča sodelavcem, da se po osemurnem delavniku z veseljem posvetijo družini in popoldanskim športnim aktivnostim ter da na dopustu službene izzive pustijo doma. Dopust, ki je prepleten tudi s športnimi aktivnostmi, nam olajša, da se odklopimo in povrnemo zdrave spalne navade.« Nepisano pravilo pri Špičakih je, da so dosegljivi, medtem ko notranja kultura Špičakov veleva, da se ne kličejo in spoštujejo čas dopustov. Ta je transparentno razviden iz njihovega sistema. In kako dopustuje vodstvo? »Najbolj cenim windsurfing, saj veter in valovi dodobra resetirajo moj interni operacijski sistem,« odgovarja Stanovnik.

Na Lunos pokličejo kar sami

Striktnih pravilnikov nimamo, pravi Milan Kuster, direktor podjetja Lunos, je pa res, da aprila oziroma najkasneje maja naredijo predlog koriščenja letnih dopustov. Vsak zaposleni ima pravico za obdobje 14 dni do treh tednov rezervirati svoj optimalni termin. Zaželeno je, da glavni dopust traja vsaj dva tedna v enem kosu. To je že zadnjih pet let ustaljena praksa. »Ko se zaposleni na dopustu, ne kontroliramo, ali imajo s sabo prenosne računalnike in telefone, res pa je, da slednje uporabljajo tudi za zasebne zadeve.« Če pride do res izjemnega slučaja, kar se zgodi morebiti na vsaki dve leti, pokličejo zaposlenega, sicer pa ne. Prej obratno.

Dopustniške navade Slovencev Letošnja raziskava Mediane TGI je pokazala, da si je v zadnjih 12 mesecih polovica populacije privoščila daljši dopust (5 dni ali več), slaba tretjina kratek oddih do 4 dni, več kot četrtina vprašanih si pa oddiha sploh ni privoščila. Med tistimi, ki so se na dopust v zadnjem letu odpravili, jih je samo 29 % tistih, ki so bili na počitnicah 2 tedna, 37 % tistih, ki so preživeli dopust en teden ali manj, skoraj 17 %, ki jih je preživljalo dopust 3 tedne, in malo manj kot 18 % tistih, ki so dopustovali 4 tedne ali več.