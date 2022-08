Spletni portal namesto elektronske pošte

Da bi bila elektronska komunikacija med pacientom in njegovim osebnim zdravnikom bolj varna in da bi imelo zdravstveno osebje manj administrativnega dela, so v Zdravstvenem domu Ljubljana uvedli portal IRIS. Ta bo nadomestil komunikacijo po elektronski pošti, pacienti pa bodo še vedno lahko tudi poklicali v ambulanto.