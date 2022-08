Organizacija združenih narodov mora zagotoviti varnost ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju, njeno demilitarizacijo in odhod ruske vojske iz kompleksa, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal v četrtek po pogovorih z generalnim sekretarjem OZN Antoniem Guterresom, ko ga je gostil v mestu Lviv na zahodu države. V petek bo Guterres obiskal tudi pristaniško mesto Odesa, od koder je stekel izvoz ukrajinskega žita po dogovoru Ukrajine in Rusije pod okriljem OZN in ob posredovanju Turčije, katere predsednik Recep Tayyip Erdogan je tudi v Ukrajini. Zelenski in Guterres sta govorila še o vprašanju nasilnih deportacij Ukrajincev z območij pod ruskim nadzorom, o poteku vojne in izpustitvi vojnih ujetnikov, je dejal ukrajinski predsednik.

Guterres je že pred obiskom v Ukrajini predlagal, da bi območje okoli največje jedrske elektrarne v Evropi demilitarizirali, kar je rusko zunanje ministrstvo označilo za nesprejemljivo. Rusko obrambno ministrstvo pa razmišlja, da bi obratovanje elektrarne ustavili. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo opozarja, da bi odklop jedrske elektrarne iz ukrajinskega električnega omrežja povečal nevarnost scenarija, da bi generatorji ostali brez energije, potrebne za hlajenje.

Moskva in Kijev se sicer že nekaj časa medsebojno obtožujeta za napade na območju jedrske elektrarne, ki ji je zadnje tedne namenjene največ pozornosti v 176 dni trajajoči vojni. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da ima pripravljeno skupino strokovnjakov, ki je nared za odhod v Zaporožje. Rusija pa trdi, da Kijev in Zahod v petek med obiskom Guterresa načrtujeta »provokacijo« oziroma »manjši incident« v elektrarni, da bi krivdo zanj lahko zvalila na Moskvo. Omenila je možnost, da bi prišlo do radioaktivnega izpusta.

Nadzvočne rakete nameščene v Kaliningradu

Rusija je medtem v svoji enklavi Kaliningrad namestila tri bojna letala mig-31 s supersoničnimi raketami tipa kinžal kot »ukrep strateškega odvračanja«, je sporočilo obrambno ministrstvo. Gre za rakete, ki jih je Rusija v vojni prvič uporabila marca in naj bi bile sposobne izogniti se vsem sistemom protizračne in protiraketne obrambe, zlasti zaradi svoje velike hitrosti in možnosti manevriranja. Britansko obrambno ministrstvo se s tem ne strinja. Ruski predsednik Vladimir Putin je rakete kinžal predstavil že leta 2018 in jih označil za »idealno orožje«.

Finsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da sta verjetno dve ruski letali mig-31 v četrtek kršili finski zračni prostor pri obalnem mestu Porvoo. Prileteli sta kilometer v zračni prostor Finske in bili tam dve minuti, je dodalo.

Dokument o ukrajinski odgovornosti

CNN in New York Times sta se medtem dokopala do ukrajinskega dokumenta, ki kaže, da je Ukrajina odgovorna za najmanj tri eksplozije na polotoku Krim v zadnjih dveh tednih. Te so odjeknile tudi v ruskem letalskem oporišču. Kijev odgovornosti ni potrdil, Rusija pa pravi, da je šlo v letalskem oporišču za nesrečo, pri kasnejših eksplozijah pa za sabotažo.

V notranjosti Rusija stopnjuje napade vzdolž frontne linije v Donecku. Največji boji zdaj potekajo okoli mesta Bakmut. Nadaljuje se tudi rusko obstreljevanje drugega največjega ukrajinskega mesta Harkiv. V eksploziji rakete je bilo ubitih dvanajst ljudi, dvajset pa ranjenih. Po navedbah ukrajinske strani je v četrtek zjutraj padla na stanovanjsko poslopje. x agencije