Ko se vaška cesta spremeni v dirkališče

Krajani medvoških vasi ob lokalni cesti iz Škofje Loke proti Ljubljani že leta opozarjajo na nevzdržne razmere, ki tam vladajo zaradi cestnih dirkačev. Ti v zgodnjih urah hitijo na delo v prestolnico in se popoldne v naglici vračajo domov. Najhuje je na odseku od zadnje avtobusne postaje v Vašah proti Preski, kljub nevarnim razmeram pa krajani trdijo, da policistov in medobčinskih redarjev tam niso opazili že vrsto let.