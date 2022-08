Nikoli še nisem videl tako globokih in širokih razpok na njivah na Barju, pa je Barje močvirno, mokrotno. Prav čudim se, od kod tam jemlje vodo koruza, ki je marsikje še v presenetljivo dobrem stanju. Če katera poljščina, potem je koruza tista, ki potrebuje več vode in hitro navzven pokaže, da je žejna. V dneh, ko se veselimo vsake kaplje, ko je manjša zmaga že, da vročina malo popusti, nam res ne more biti vseeno za vodo. Ali res nismo sposobni pri sebi razčistiti, da moramo uporabo vode prilagoditi trenutnim razmeram? Če bi imel kaj besede, bi morale imeti v prihodnje vse novogradnje rezervoar deževnice. Če ne za zalivanje nam tako nujno potrebnih zelenic okoli hiše ali za vrt, pa za sanitarno vodo. Kako to, da tega nismo uvedli že pred desetimi, dvajsetimi leti? Morda bo kdo ugovarjal, da bi to podražilo gradnjo. In? Ali ni dražje potem voziti vode s cisternami? Včasih, ko je bilo podnebje z vodo pri nas še kolikor toliko redno radodarno, kljub temu voda ni bila vsem dostopna dobrina. Marsikje so imeli vodnjake. Kako bi nam zdaj prav prišli! Čeprav je neprimerno udobneje trošiti vodo iz pipe. Saj samo odpreš ventil in teče. Za kuho, za umivanje, za pranje avtomobilov, za izplakovanje stranišč. Ne samo da veliko vode porabimo, veliko je tudi onesnažimo. In če jo hočemo vsaj približno spet očistiti, da ne bi pomorila vsega življa v naših rekah, jarkih in potokih, porabimo za čiščenje spet dragoceno energijo.

Še vedno trošimo dobrine, kot da jih ne bo nikoli zmanjkalo. Pa čeprav jih zmanjkuje pred našimi očmi. Počasi, ne vsem enako in hkrati, a smer je nedvoumna. Morda je zato nekaterim že vseeno. Mene bi bilo sram razlivati vodo po dvorišču in pločniku. Malo karikirano, a frajer bi letos moral biti tisti, ki bi se naokoli vozil z umazanim ali vsaj prašnim avtom. In tisti, ki bi imel pred hišo od suše požgano trato. Pa ne samo letos, skrajni čas je že, da postavimo prave prioritete pri porabi naravnih virov. Iz nekaterih se pač ne sme več kovati dobička, ampak morajo postati javno dobro. Kar seveda ne zveni prav nič kapitalistično in podjetniško, vem. x