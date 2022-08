Predlagane usmeritve ob tem temeljijo na petih možnih dolgoročnih scenarijih razvoja epidemije, ki so zmanjšana ogroženost, redne ponovne okužbe, težko obvladljiva zima, neobvladljiva zima in stanje nove pandemije. Slednje je po besedah Fafangla sicer »ekstremno neverjeten scenarij«.

Ob tem predlagajo dvofazni sistem prilagajanja priporočil. Prva faza predstavlja odziv na prve tri scenarije, druga faza pa odziv na četrti scenarij.

Prva faza, ki je predvidena za jesen in zimo, je zaradi poletnega vala okužb z različico omikron v Sloveniji delno že začela veljati 22. julija. Kriterij za prehod v drugo fazo je odvisen od zasedenosti postelj na bolnišničnih oddelkih za intenzivno terapijo, namenjenih covidnim bolnikom.

V primeru najslabše možnosti, torej petega scenarija ali stanja nove epidemije, pa posvetovalna skupina predlaga vladi, da v najkrajšem možnem času skliče sestanek predstavnikov stroke in vlade glede presoje o nadaljnjem ukrepanju.

Obveznega cepljenja proti covidu-19 ne bo v nobeni od faz, so zagotovili pristojni. V obeh opisanih fazah je cepljenje proti covidu-19 še posebej priporočljivo za starejše od 60 let, oskrbovance domov za starejše in posebej ranljive kronične bolnike. Vsem omenjenim priporočajo cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva, priporočeno pa je tudi cepljenje proti gripi.

V primeru velikega zanimanja za cepljenje, ko bi interes presegel zmogljivosti cepilnih centrov, v posvetovalni skupini predlagajo aktivacijo sistema množičnega cepljenja.

Mask v vzgoji in izobraževanju ne bo

Strokovna skupina v nobeni fazi ne predlaga uvedbe obveznih mask v vzgoji in izobraževanju. Zaščitne maske so v prvi fazi priporočene v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu. Posebej so priporočene za osebe s tveganjem za težji potek covida-19. V tej fazi so maske nujne v zdravstvenih domovih, lekarnah in v domovih za starejše.

V drugi fazi bi tudi v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu maske postale nujne.

Posvetovalna skupina v obeh fazah priporoča, da tako kot doslej, izolacija okuženih s koronavirusom traja 10 dni, ob negativnem testu pa jo je mogoče prekiniti že sedmi dan.

Če bodo odločevalci upoštevali nasvete stroke, obvezne karantene ob stiku z okuženim s koronavirusom tako kot doslej ne bo.

Za organizacijsko, finančno in pravno implementacijo priporočil mora sedaj poskrbeti ministrstvo za zdravje, kjer napovedujejo, da bodo to storili v najkrajšem možnem času.