Kot je sporočil, ga je inšpektorat za šolstvo obvestil, da je v inšpekcijskem nadzoru postopka izbire ravnatelja neke srednje šole zaznal morebitno diskriminatornost sveta šole. V izbirnem postopku so namreč eni od kandidatk postavili omenjeno vprašanje, za ravnatelja pa so nato izbrali drugega kandidata. »Predstavniki šole so s tem vprašanjem posegli v pravico kandidatke, da v zaposlitvenem postopku ne prejme vprašanj, ki zadevajo njeno osebno okoliščino starševstva,« je Lobnik zapisal v sporočilu za javnost. Prepoved postavljanja tovrstnih vprašanj je, kot je pojasnil, izrecno zapisana v zakonu o delovnih razmerjih, ki določa, da delodajalec od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine in drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.