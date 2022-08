Tiskovni predstavnik talibanov Zabihula Mudžahid je napad obsodil in dejal, da »bomo odgovorne za takšne zločine kmalu pripeljali pred roko pravice in jih kaznovali«. Odgovornosti sprva ni prevzel nihče. Je pa od umika ameriške vojske pred letom dni vrsto napadov v Afganistanu, zlasti v urbanih središčih, izvedla Islamska država, ki je postala glavni sovražnik vladajočih talibanov.

OZN zaskrbljena

Organizacija združenih narodov je zaradi vrste napadov izrazila zaskrbljenost, saj je bilo samo v zadnjih tednih ubitih ali ranjenih 250 ljudi, kar predstavlja najbolj krvav mesec dni v zadnjem letu. »Ob vse slabši varnosti talibanske oblasti pozivamo, da konkretno ukrepajo za preprečitev vseh vrst terorizma v Afganistanu,« so zapisali v misiji OZN v Afganistanu.

Talibani pa so medtem sporočili, da so v zahodni provinci Herat ujeli in ubili svojega nekdanjega poveljnika Mehdija Mudžahida, ki je hotel prestopiti mejo z Iranom. Mudžahid je bil edini visoki taliban iz vrst manjšinskih šiitskih Hazarov, vendar se je v zadnjem letu obrnil proti talibanom zaradi nestrinjanja s politiko njihovega vodstva v Kabulu.