Zato pozivam vse evropske voditelje, naj zberejo pogum in razmišljajo v duhu časa, v katerem živimo. Smo pa v zgodovinskem trenutku. Imperialno Rusijo je mogoče premagati – po zaslugi Ukrajine in naše podpore, ki jo izkazujemo tej državi. Zmaga v tej vojni je le stvar naše doslednosti in odločnosti. Zaradi dobave opreme, ki je glede na zmožnosti Zahoda še vedno razmeroma majhna, je Ukrajina začela obračati tok vojne. Rusija napada, seje smrt in uničenje, izvaja krute zločine, a morale Ukrajincev že skoraj pol leta ni zlomila. Morala ruskih vojakov pa je – kot kažejo podatki obveščevalnih služb – čedalje šibkejša. Vojska ima pomembne izgube. Viri orožja in druge opreme niso neizčrpni in njihova obnova s strani industrije, ki so jo prizadele sankcije, bo vedno težja.

Zato moramo podpirati Ukrajino, da si povrne izgubljeno ozemlje in prisili Rusijo k umiku. Šele takrat bosta možna pravi dialog in končanje vojne, ki bo pomenilo resničen konec in ne le kratek premor pred naslednjo agresijo. Šele ta konec bo naša zmaga. x Večer