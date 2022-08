Ali bogastvo res spridi človeka? Poglejmo. Na stara leta si je zaželel živeti v dvorcu, njemu primernemu bivališču. Na splošno so dvorci pomembne stavbe, toda stari so in potrebni obnove. Obnova bi morala zajeti: dolgo svileno preprogo, lestenec iz muranskega stekla, štalo za 15 konj. Ne, ne. Ti časi so minili. Garažo za 15 avtomobilov in dvigalo, s katerim bi iz kuhinje vozili hrano v višja nadstropja. V takšnem okolju bi nekdanji skromni mladenič na stara leta lažje uresničeval evangelij.

Kako se lotiti drage obnove dvorca? Dogovori so potekali takole: Mi (Cerkev) vam (podjetju) prodamo del dvorca, vi pa obnovite dvorec. Ko je že bil vložen milijon evrov v obnovo dvorca, je podjetje bankrotiralo. Sedaj Cerkev zahteva plačilo kupnine, podjetje pa vrnitev vloženega denarja v obnovo dvorca. To je bližnjica do sodišča.

Seveda so nasprotniki take potrate denarja dvignili glas. Možakar, ki naj bi užival v tem razkošju, je jadrno odšel drugam. Na vabilo sodišča se ni odzval. Od koga se je to naučil? Je pa nezadovoljnežem povedal svoje, da pri njihovem nasprotovanju gre v resnici za njihovo sovraštvo do odličnosti, do visoke ravni lepote in dostojanstva. S temi visoko donečimi besedami jim je dal vedeti, da oni nikoli ne bodo mogli doseči njegove ravni. Zanimivo. Na svetu sta torej dva svetova, enega krasi povprečnost, drugega pa odličnost. Izbira je (baje) vaša.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani