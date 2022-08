Visokogorski svet, razgledi in sproščujoče okolje na Veliko planino tudi letos privabljajo številne goste. »Če je med tednom več tujih obiskovalcev, ob koncu tedna opažamo največ prav domačih gostov,« je povedala Julija Slapnik, ki z možem Miho v času pašne sezone na planini odpre vrata Sladkega kota.

Terasa z najlepšim razgledom na planini

Letos tako že peto leto pohodnike razvajata ne le z »naravno« teraso, od koder se odpira najlepši pogled na verigo Kamniško-Savinjskih Alp, ampak tudi s ponudbo, ki jo vsako leto še dopolnita. »Začeli smo z nekaj osnovnimi sladkimi jedmi, zdaj pa se prilagajamo povpraševanju,« je povedala Slapnikova, ki smo jo ujeli med pripravo ene od štirih koč, ki jih oddajajo prek podjetja AlpineResort. »Če so nas lani reševali turistični boni, se letos vračajo tako tuji kot domači gostje.«

Na Sladki kot boste slej kot prej naleteli, ne glede na to, ali boste na Veliko planino prišli iz smeri Zelenega roba ali Velikega stana. Ležalniki pred lesenim gostinskim objektom, ki ga je odobrila tudi pašna skupnost na planini, vas bodo prepričali, da vsaj na kratko ustavite korak, globoko vdihnete in se okrepčate. »Konkurence z bližnjim gostinskim lokalom na Zelenem robu ni. Ko je lepo vreme, vsi odlično delamo, ko sta megla in dež, pa turisti ne pridejo na planino,« pove Slapnikova.

Od izposoje koles do pasjega sladoleda

Že bežen ošvrk ponudbe na planini razkriva, da se vsak posebej trudi, da gosta prepriča z lokalno, predvsem pa domačo ponudbo. Kot pove pastir, ki smo ga ujeli med obhodom po pašnikih, so med obiskovalci najbolj priljubljeni obiski pri Gradiškovih, Škofovih in Ukanovih, pa tudi pastirica Fani ima polne roke dela, saj turisti radi pridejo pokusit njene pristne domače jedi. »Tujega gosta, pa tudi domačega človeka boste še vedno prepričali, da pokusi kislo mleko, žgance in sir, ki dozori na planini,« pove Slapnikova in doda, da so tudi sami te jedi vključili v ponudbo. »In seveda trnič, velikoplaninski sirček, kot gostu, ki ga prvič vidi, jed predstavimo.«

V Sladkem kotu pa boste dobili tudi domače, na roko narejene Anjine štruklje. »Pa seveda štručko z alpsko kamniško klobaso. Otrokom ponudimo pečen krompirček in piščančje trakce in domač točen sladoled,« pove sogovornica. Zadnje tri tedne so ponudbo popestrili še s pasjim sladoledom. »Spremljali smo dogajanje na naši terasi in ugotovili, da si tudi psi radi vzamejo čas za počitek. Bolj za šalo smo preverili, ali bi jim teknil sladoled, in ugotovili, da gre odlično v promet,« je v smehu povedala sogovornica. Pri Sladkem kotu si lahko sposodite tudi električno kolo. Za zdaj imajo le dve, ob tem pa Slapnikova takoj doda, da lahko po predhodnem dogovoru v sodelovanju s trgovino v dolini na planino pripeljejo tudi več koles.