Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili naše informacije, da je v Jakopičevem dreverodu v Tivoliju drevo padlo na neko žensko in jo poškodovalo. Stopnja poškodb že ni znana. Neki leteči predmet je zadel tudi občanko na Rakuševi ulici v Šiški.

Na Petkovškovem nabrežju v strogem centru Ljubljane je veter polomil skoraj vse senčnike, zaposleni so se jih trudili čim več in čim prej zapreti in pospraviti. Veter je lomil veje dreves, z miz je na tla pometalo vse kozarce, ulica je bila v določenem trenutku polna razbitega stekla.

Odpihnilo gradbeni oder

V središču mesta, kjer poteka gradnja večjega stanovanjskega kompleksa, je veter odpihnil gradbeni oder. Gre za gradbišče na Gosposvetski cesti, kjer gradijo Schellenburg. Gradbeni material naj bi raznašalo tudi z gradbišča pri Šumiju nasproti Drame, poškodovana naj bi bila tudi fasada Situle na Vilharjevi cesti.

Twister v Lj. Padel gradbeni oder s Schellenburga. Semaforji so malo zasukani.. in tako... pic.twitter.com/bu7fHQnvOq — simona toplak (@simonatoplak) August 18, 2022

Na Zaloški cesti bi naj podrto drevje oviralo promet, podobno je tudi na Topniški ulici in za Bežigradom, kjer se je drevo podrlo na avtomobile.

Meteorolog Blaž Šter z Arsa je na Twitterju pojasnil, zakaj prihaja do tako močnih sunkov vetra.

Nevihtni piš, zaradi prehoda nevihtnega sistema. Ta veter je danes še posebno izrazit, ker je spodnja plast suha in vroča. Padavine, ki padejo v to plast izhlapijo, kar povzroči pospeševanje zraka navzdol. — Blaž Šter (@vremenolovec) August 18, 2022

Tudi v Kranju odnašalo strehe

Spletna družbena omrežja so polna poročil, fotografij in posnetkov neurja v Ljubljani, pa tudi drugod. Spodnji posnetek prikazuje, kako je v Kranju z večjega objekta odneslo streho.

V Kranju je odneslo vsaj eno streho.:(pic.twitter.com/B2Z1YSqyL0 — Matej Artač (@matej_artac) August 18, 2022

Neurje se je razvilo tudi v Logatcu. Gasilci PGD Dolnji Logatec so na svojem facebook profilu zapisali, da je veter odkril več streh. »Ob tem je prišlo tudi do izpada sistema na regijskem centru za obveščanje,« so sporočili. Če bi jih kdo potreboval, so svetovali, naj jih obišče v gasilskem domu, kjer jim bodo zagotovili pomoč. Njihove ekipe so sicer že na terenu.