Slovenski kolesarski as in trenutno drugi kolesar sveta Primož Roglič bo v naslednjih treh tednih naskakoval četrto zaporedno zmago na tretji tritedenski kolesarski dirki sezone, španski Vuelti. Nekdanji smučarski skakalec in član trenutno najmočnejšega moštva v kolesarski karavani Jumbo-Visma je zadnja leta nesporni vladar španskih cest, vedno pa na Vuelti nekako celi svoje rane po spodletelih poskusih na glavnem cilju sezone, Tour de Franceu. Nič drugače ni niti letos.

Roglič: Če ne bi bil pripravljen, ne bi bil na startu

32-letni slovenski kolesar je svojo prevlado v Španiji začel leta 2019, ko je na začetku leta neuspešno lovil rožnato majico na dirki po Italiji. Zasavec je z uspehom v Španiji postal prvi slovenski kolesar s skupno zmago na eni od treh tritedenskih dirk na svetu. Vajo je ponovil tudi leta 2020 in 2021, ko se mu je zataknilo pri naskakovanju zmage na slovitem Tour de Franceu. Enako je tudi letos.

Priljubljeni Rogla je še drugo leto zapored francosko pentljo končal predčasno, poškodbe od padca, ki se mu je pripetil v peti etapi Toura, pa so se izkazale za hujše od predvidenih. Zato je bil njegov naskok na rekordno četrto zaporedno zmago na Vuelti vse do zadnjega zavit v tančico skrivnosti. Roglič se je po predčasnem odstopu na Touru zavil v medijski molk. Svoje navijače je prvič razveselil 4. avgusta, ko je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, da je ponovno na kolesu. Dokončno pa je bil dvom o njegovem nastopu na četrti zaporedni Vuelti končan v ponedeljek, ko je nizozemska ekipa uradno potrdila prisotnost Slovenca na startu dirke.

Čeprav je forma Zasavca uganka, pa je njegova pojava na startu takoj spremenila razmerje moči na stavnicah. Do najave Primoža Rogliča je bil krog favoritov širok, sedaj pa je trikratni zmagovalec nesporni favorit. »Tukaj sem. To pomeni, da sem pripravljen,« se svoje vloge zaveda tudi Primož Roglič sam, ki je danes prekinil medijski molk in se je dobre volje družil s sedmo silo.

Nekdanji prvi kolesar sveta se zaveda tudi priložnosti zgodovinskega dosežka četrte zaporedne zmage. Španec Robert Heras sicer ima štiri skupne zmage na Vuelti, a jih ni slavil zaporedoma. »Take stvari so nekaj posebnega, seveda se bom boril za ta rekord,« je pred začetkom dirke še dejal Rogla, ki pa je priznal, da občasno še čuti posledice padca iz Francije.

Veliko izzivalcev

Številni kolesarji, ki so pred potrditvijo nastopa Rogliča veljali za kandidate za končno zmago, so sedaj postali prvi izzivalci slovenskega asa. Roglič bo na cesti moral biti najbolj pozoren na Remca Evenepoela, zmagovalca Gira Jaia Hindleya, pa na Richarda Carapaza, nekdanjega zmagovalca Vuelte Simona Yatesa in Joaa Almeido. »Na startu imamo vsi enake možnosti, a s tekmeci se ne ukvarjam veliko. Osredotočam se le nase,« Slovenec veliko pozornosti konkurenci ne namenja.

Tako kot letošnji dirki po Italiji in Franciji se bo tudi dirka po Španiji začela na tujih tleh. Kot je bilo predvideno že za leto 2020, a je kasneje izvedbo preprečil covid, se bo dirka začela na Nizozemskem. Natančneje v mestu Utrecht, ki bo s tem postalo prvo mesto na svetu, ki bo gostilo uvod vseh treh tritedenskih dirk.

Dirka se bo začela s še eno posebnostjo, ekipno vožnjo na čas. Zavoljo nizozemskih navijačev in dejstva, da je Jumbo-Visma najmočnejša ekipa v karavani, pa Primož Roglič že uvodni dan lahko obleče rdečo majico vodilnega, v kateri se počuti najbolje. Na dirki bo v vlogi pomočnika nastopal tudi Jan Polanc (UAE Emirates). Zanj bo to prva tritedenska dirka sezone. x