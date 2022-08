Izraelska vojska je sporočila, da je v sredo izvedla operacijo za zavarovanje vstopa judovskih vernikov v Jožefovo grobnico v mestu Nablus. Med operacijo je prišlo do spopadov, v katerih naj bi bilo ranjenih 31 ljudi. Eden od njih, 20-letni Palestinec Waseem Abu Khalifa, pa je danes po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa podlegel poškodbam.

Prav tako so danes izraelske sile na Zahodnem bregu vdrle v pisarne več palestinskih organizacij za človekove pravice, ki jih je Izrael označil za teroristične organizacije. Vojaki in policisti so zaprli sedem ustanov in zasegli njihovo premoženje.

Visoki uradnik palestinske uprave Husein al Šejk je na Twitterju racije označil za poskus utišanja glasu resnice in pravice.

V pisarni organizacije za človekove pravice Al Haq v Ramali so izraelske sile pustile izjavo v hebrejščini, da bo pisarna do nadaljnjega ostala zaprta zaradi »varnostnih razlogov«. Osebje organizacije je sicer danes že vstopilo v pisarno in obljubilo, da bodo kljub zasegu računalnikov in druge opreme nadaljevali z delom.

Al Haq je ena od šestih palestinskih skupin, ki jih je Izrael oktobra označil za teroristične organizacije zaradi domnevnih povezav z Ljudsko fronto za osvoboditev Palestine (PFLP). Izraelske oblasti doslej niso posredovale nobenih dokazov o domnevnih povezavah med skupinama Al Haq in PFLP, ki so jo za teroristično organizacijo sicer že označile tudi številne zahodne vlade.