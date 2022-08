Promet na uvozu Jesenice zahod proti Avstriji je dovoljen samo za vozila nad 7,5 ton.

Sicer pa so na Gorenjskem zastoji tudi na avtocestnem izvozu Lesce iz smeri Ljubljane. Izvoz Lesce sicer priporočajo za pot proti Kranjski Gori. Zastoji so tudi na relacijah: priključek Lipce-Slovenski Javornik in Lesce-Bled.

Prometno-informacijski center beleži zastoje in zamude tudi na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru ter med Šempetrom in Vranskim proti Ljubljani, ter na obalnih cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.

Znova je gneča tudi na več mejnih prehodih s Hrvaško. Več kot dve uri vozniki osebnih vozil čakajo na vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje in Starod, do ene ure na Obrežju, Dobovcu in Dragonji, drugje pa je treba počakati do pol ure.