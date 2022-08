Kot je razvidno iz sodnih dokumentov, je savdsko pritožbeno sodišče 9. avgusta aktivistki izreklo kazen zaradi pomoči disidentom, ki želijo »motiti javni red« v kraljevini.

Šehabova, ki je doktorirala na britanski univerzi v Leedsu in je mati dveh otrok, je v okviru kazni dobila tudi prepoved potovanja v tujino za nadaljnjih 34 let. Oblasti so jo aretirale leta 2020, ko se je iz Velike Britanije vrnila na počitnice v Savdsko Arabijo.

Prvotno ji je sodišče odredilo šestletno zaporno kazen, vključno s tremi leti pogojne kazni in enako dolgo prepovedjo potovanja. Borka za človekove pravice se je na razsodbo pritožila, sodišče pa je po pritožbi svojo kazen s šest zvišalo na 34 let. Na zadnjo obsodbo se lahko v 30 dneh pritoži na vrhovno sodišče kraljevine, je razvidno iz sodnih dokumentov.

Organizacija ALQST s sedežem v Londonu, ki se bori za spoštovanje človekovih pravic v Savdski Arabiji, je odločitev sodišča ostro obsodila.

Savdski kronski princ Mohamed bin Salman, dejanski vladar kraljevine, je sicer zaslužen za uvedbo različnih reform v korist žensk, kot je odprava prepovedi vožnje in zahteve po nošenju naglavne rute. Vendar so vse reforme spremljala tudi zatiranja borcev za pravice žensk, ki so del širše kampanje proti drugače mislečim.