Nekaj pred peto uro danes zjutraj so policisti in reševalci iz Umaga odhiteli na domneven kraj zločina v bližnji kraj Zakinji. V turističnem apartmaju so našli zelo hudo poškodovano 40-letno Italijanko, ki je manj kot uro kasneje umrla, poročajo hrvaški mediji. Po neuradnih informacijah je ženska umrla nasilne smrti, policija pa je aretirala njenega 30-letnega prijatelja. Dvojica je bila na dopustu. Hrvaški mediji so sicer sprva poročali, da sta Italijana poročena in je ženi sodil mož.

Po poročanju portala Glas Istre sosedi pravijo, da sta se italijanska turista prepirala že ves teden. To noč sicer niso slišali povišanih glasov, prebudile so jih šele sirene policistov in reševalcev.