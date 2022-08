Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in predvsem proti večeru bodo na zahodu začele nastajati prve nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 35 stopinj Celzija.

Ponoči bodo v zahodnih in ponekod v osrednjih krajih pogoste plohe in nevihte, na vzhodu pa bo še večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

V petek dopoldne se bodo plohe in nevihte pojavljale v večjem delu države, popoldne pa se bo od zahoda delno zjasnilo, možna bo še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 22 do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika pa je tudi drugod. Od danes pozno popoldne do petka dopoldne se bodo ob nevihtah pojavljali močni vetrovni sunki, možni bodo močnejši nalivi.

Obeti: V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Popoldne bodo v hribih in na vzhodu možne posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo veter severne do vzhodne smeri.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem nastaja plitvo območje nizkega zračnega tlaka z nevihtno fronto, ki bo v noči na petek dosegla naše kraje. Z južnimi vetrovi k nam priteka precej topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru bodo v sosednji pokrajinah Italije in na zahodu avstrijske Koroške nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, manj jih bo v krajih severno in vzhodno od nas. Popoldne se bo v sosednjih pokrajinah Italije in v severnem Jadranu delno zjasnilo.

Biovreme: V četrtek dopoldne bo vpliv vremena na počutje ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V četrtek popoldne se bo pojavila zmerna obremenitev, ki se bo zvečer in v noči na petek stopnjevala. Zvečer in v noči na petek bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutje, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, potrtostjo in utrujenostjo. V petek bo vremenska obremenitev popustila. Le najbolj občutljivi bodo še imeli z vremenom povezane težave.