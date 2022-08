V Harkivu so zadeli nebotičnik, prizadete so bile tudi druge lokacije v mestu, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov in dodal, da je bilo obstreljevanje precej kaotično. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obstreljevanje že označil za »podel in ciničen napad na civiliste, za katerega ni opravičila«.

Ukrajina medtem na dan neodvisnosti 24. avgusta pričakuje nove ruske raketne napade na prestolnico Kijev, je v sredo sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič.

Vendar pa to ne bi spremenilo vojaških razmer, to bi bila zgolj gesta, s katero bi pokvarili praznik, je dejal po poročanju Kijeva. Zagotovil pa je, da lahko »tudi Ukrajina Rusom pokvari dan«, in spomnil na vrsto nedavnih eksplozij na polotoku Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014.

Arestovič je po navedbah Reutersa v videoposnetku na družbenih omrežjih povedal še, da so ruske sile od prejšnjega meseca večinoma le minimalno napredovale, ponekod pa je po njegovih besedah prišlo tudi do napredovanja ukrajinske vojske. »Smo v pat položaju,« je dodal.

Na jugu so ukrajinske sile odvrnile poskus napada ruskih sil severovzhodno od Hersona, je povedal ukrajinski vojaški analitik Oleg Ždanov. Iz operativnega poveljstva ukrajinskih oboroženih sil na jugu države so sporočili, da so ubili 29 »okupatorjev" ter uničili nekaj orožja, oklepnih vozil in skladišče vojaške oskrbe, še poroča Reuters. Poročil z bojišča sicer ni mogoče neodvisno potrditi.