Potem ko so tribune na športnih dogodkih zaradi pandemije koronavirusa dolgo časa samevale, so slovenski ljubitelji košarke v letošnjem letu večkrat prišli na svoj račun. Najprej zaradi dobrih predstav košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so po dolgem času znova napolnili Tivoli in Stožice, v zadnjem obdobju pa zaradi slovenske košarkarske reprezentance z Luko Dončićem in Goranom Dragićem na čelu. V novem spektakularnem košarkarskem večeru v slovenski prestolnici so se včeraj na pripravljalnem obračunu pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo in evropskim prvenstvom izbranci selektorja Aleksandra Sekulića merili proti Srbiji z najkoristnejšim posameznikom (MVP) lige NBA v zadnjih dveh sezonah Nikolo Jokićem na čelu. Dvoboj Dončića in Jokića ni želel zamuditi niti eden najboljših teniških igralcev na svetu Novak Djoković, ki je sedel ob robu igrišča skupaj z očetom Srđanom in nekdanjim trenerjem za telesno pripravo slovenske reprezentance Miljanom Grbovićem. Košarkarski sladokusci so prišli na svoj račun, na koncu pa po podaljšku pozdravili zmago Slovenije.

Slovenska košarkarska reprezentanca je pred včerajšnjo tekmo dobila prav poseben obisk, saj jih je v hotel prišel pozdravit Anthony Randolph, ki je bil eden ključnih posameznikov pri pohodu na naslov evropskega prvaka leta 2017. Američan si je nato v družbi nekdanjih soigralcev, ki niso več del izbrane vrste, tekmo proti Srbiji ogledal v živo, pred uvodnim sodnikovim metom pa skupaj s polnimi Stožicami pozdravil Đokovića, ki je vstal in se zahvalil za topel sprejem. Srbski teniški as je očitno užival v spektakularnem večeru, posebej pa bil navdušen na Luko Dončićem, od katerega nekajkrat ni umaknil pogleda po več minut. Jasno, Dallasova številka 77 je ena največjih globalnih športnih zvezd, njegove poteze pa so pogosto dih jemajoče in prava paša za oči. Nekaj jih je prikazal tudi to pot, skupaj z Jokićem pa sta bila pričakovano prva moža svojih moštev.

V pričakovano izenačeni tekmi je izbrana vrsta selektorja Sekulića znova pokazala, da lahko dobro igra tudi v trenutkih, ko Dončića ni na parketu. Z izjemo uvodnih petih minut in pol je obračun presedel na klopi Goran Dragić, ki se je po glavnem odmoru vrnil v civilni opravi, a naj ne bi bilo s slovenskim kapetanom nič resnega. Gostitelji so imeli v zaključku rednega dela met za zmago, a je Dončić zgrešil za tri, bolj natančen pa je bil ob koncu dodatnih petih minut Vlatko Čančar in tako tlakoval pot do nove zmage Slovenije. Po tekmi je Vlatko Čančar povedal: » Pohvalil bi ekipo, bili smo boljši od Srbije. Goran Dragić je sicer prejel močan udarec, zato ni več igral, a tudi s klopi nam je vlival samozavest.«