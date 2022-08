Žarek svetlobe pred jesenskimi nalivi

Ljubljanska Drama je imela v zadnjih desetletjih kar nekaj uspešnih uprizoritev, ki so na programu tega nacionalnega gledališča ostajale dolgo vrsto sezon in doživele množico ponovitev; med njimi je bila nemara najbolj znana komedija Art, ki so jo od premiere v marcu leta 1998 igrali skoraj dvajset let. Ravno nekje od konca 90. let preteklega stoletja pa se okoli naše osrednje gledališke ustanove – toda ob precej manjšem navdušenju tako neposredno vpletenih kakor običajnih gledalcev – plete še ena zgodba, ki je v vsem tem času zamenjala mnogo piscev, režiserjev in nastopajočih, se spreminjala iz tragikomedije v grotesko ter nato v farso, hkrati pa se je ob vseh zapletih in preobratih vsakokrat znova, kakor kakšna limonada sumljive kakovosti, vračala na začetno stanje. Njen naslov: obnova stavbe SNG Drama Ljubljana.