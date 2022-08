Kritike zaradi oštevilčenja dostavljalcev hrane

Sindikati in nevladne organizacije so kritični do dogovora, ki ga je občina sklenila z Woltom in Glovom ter naj bi dostavljalce hrane oziroma kurirje prisilil v bolj počasno in varno vožnjo v mestnem središču. Prepričani so, da ta rešitev ne naslavlja pravega problema – da dostavljavci niso zaposleni in so plačani po učinku.