Po devetih letih boja proti džihadistom, v katerem je utrpela 59 smrtnih žrtev, je Francija vseh svojih 2500 vojakov iz Malija umaknila v Niger, Čad in Burkino Faso. Težko se je izogniti vtisu, da gre za podoben umik, kot so ga izvedle ZDA pred enim letom iz Afganistana. Vsekakor so se Francozi nekaj naučili, kar kaže izjava generala Herva Pierra, ki vodi francoske vojake v Nigru: »Priprava operacij v Nigru bo potekala pod poveljstvom nigerskega generalštaba. Tudi med samo operacijo bo francosko-nigersko enoto vodil nigerski general.«

Nemčija krepi prisotnost

Francoski vojaki so se umaknili iz Malija tudi zato, ker se tamkajšnji vladajoči polkovniki, ki so prevzeli oblast maja 2021, opirajo na ruske plačance iz podjetja Wagner, ki naj bi prevzeli prvo bojno črto vojne proti džihadistom. A že njihovo število, ki morda ne presega 500 mož, kaže, da Rusi ne bodo uspešnejši od Francozov. Kar dve tretjini Malija sta v rokah džihadistov in drugih upornikov. So pa zdaj Rusi in Kitajci tisti, ki v tej izjemno revni državi gradijo ceste, prejšnji teden je iz Rusije prišla tudi velika pošiljka orožja.

Zaradi umika francoskih vojakov je Nemčija povečala prisotnost v Maliju s 1100 na 1400 vojakov. Ti pa so šikanirani, tudi na način, da je 200 nemških vojakov že več tednov praktično talcev malijskega režima. Nemške in britanske modre čelade so na letališču mesta Gao, ki leži v severovzhodnem delu izjemno velikega Malija, te dni opazile tudi trideset pripadnikov ruske vojske.

Nekdaj čaščeni, zdaj osovraženi

Francija, do leta 1960 kolonialni gospodar, je tudi zaradi ruske propagande postala grešni kozel za velik del Malijcev, potem ko voditelji te izjemno revne afriške države niso vzpostavili močne države z učinkovito vojsko in policijo, prebivalstvo pa životari v izjemno hudi revščini, marsikje ob nenehni nevarnosti terorističnih napadov. Kar dve tretjini malijskega ozemlja imajo v rokah uporniški Tuaregi, kriminalne združbe, predvsem pa različne podružnice Al Kaide in Islamske države, ki vsaj zaenkrat ne napadajo izven Sahela. Še vedno pa so polkovniki priljubljeni med Malijci, ker so proti Francozom. A ko množice v Bamaku vpijejo »Ven s Francozi!«, pozabljajo, kako so leta 2013 navdušeno pozdravile francosko vojsko, ker je Bamako rešila pred džihadisti. Francija je zašla v spor s pučističnimi polkovniki tudi zato, ker so ti proti volji Pariza začeli pogajanja z džihadisti, ki se imajo za del Al Kaide.

Glavnina Malija se nahaja v Sahelu, ki se razprostira od Mavretanije do Somalije. Sahel pa je osje gnezdo džihadistov, saj je bila lani kar tretjina vseh smrti v svetu zaradi terorizma v tej izjemno revni pokrajini južno od Sahare. Proti teroristom se v državah Sahela bori okoli 25.000 tujih vojakov, predvsem iz afriških držav. Do konca leta nameravajo Francozi iz Sahela umakniti 2500 od skupno 5000 vojakov.

Ravno v zadnjih tednih pa se povečuje agresivnost džihadistov, tudi z napadi na vojaška oporišča v bližini Bamaka. Plačanci iz Wagnerja so prešibki, da bi lahko učinkovito posredovali. Po pisanju tednika Economist je bilo v prvi polovici leta v Maliju v spopadih in nasilju upornikov ubitih 2700 ljudi. x