Bo Golobova vlada tožila bivše Janševe ministre?

V Pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da so visoka nadomestila za neizrabljen dopust, ki so jih prejeli ministri Janševe vlade, nezakonita. Golobovo vlado pozivajo, naj vloži tožbe in zahteva vračilo izplačil. Državno odvetništvo je Golobovi vladi sicer odsvetovalo sprožitev tožb.