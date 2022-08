Ljubljanski rolkarji želijo boljšo infrastrukturo

Rolkanje je več kot samo športna disciplina ali prevozno sredstvo. Gre za obširen spekter urbane kulture in umetnosti ter rekreacijsko dejavnost v prostem času, predvsem pa ustvarjanje skupnosti, v kateri so dobrodošli prav vsi. Dejavnost se je lani predstavila tudi na olimpijskih igrah, na katerih so tekmovale ženske in moške ekipe. Tudi v Ljubljani je rolkanje priljubljeno, čeprav infrastruktura zanj rahlo šepa.