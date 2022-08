Kolesarji so v Münchnu opravili s 24 kilometri nekoliko razgibane ceste. Trasa je bila na kožo pisana slovenskemu specialistu v vožnji na čas Janu Tratniku, ki si je močno želel izboljšati svoj najboljši rezultat na evrospkih prvenstvih, ki pa tudi po današnjem dnevu ostaja šesto mesto. Jan Tratnik se je odločno podal na pot in je bil na prvem vmesnem času odlično na poti, nato pa je priljubljeni Idrijčan izgubil ritem in zaostanek se je začel povečevati. Na cilju je ta znašal minuto in minuto in 41 sekund za vodilnim Švicarjem Stefanom Bisseggerjem. Tratnik je le odkimal z glavo in jasno je bilo, da nič ne bo s prvo slovensko kolajno v cestnem kolesarstvu na evropskih prvenstvih.

Na progi sta bila še glavna kandidata za končno zmago, dvakratni zaporedni evropski prvak Stefan Küng in dvakratni zaporedni svetovni prvak v kronometru Italijan Filippo Ganna. Oba kolesarja sta bila na drugem vmesnem času še hitrejša od vodilnega Bissegerja na cilju, a sta v zadnjih kilometrih popustila. Zelo na tesno je bilo predvsem v boju med obema Švicarjema, ure pa so pokazale, da je bil za zgolj 0,3 sekunde hitrejši Bissegger, ki je rojaku preprečil tretji zaporedni naslov. Italijan Ganna, prvi favorit dirke, se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, za zmagovalcem je zaostal devet sekund.

Nastopil je tudi Matic Žumer, ki je bil 28.