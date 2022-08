Avstrijci, evo vam ga na!

Saj veste, kako se že leta in leta čudimo, ker v Sloveniji najboljši les posekamo in ga v obliki hlodov odpeljemo Avstrijcem, ki ga razžagajo, naredijo mize in omare ter tako poberejo smetano zaslužka. Da je ironija še večja, te mize in omare od Avstrijcev kupujemo tudi Slovenci. Ampak, človek obrača, bog obrne. Zaradi energetske krize so cene lesnih peletov poletele v nebo. Pri nas jih skorajda ni mogoče dobiti, za povrh sta še Bosna in Srbija prepovedali izvoz lesa. Zdaj pa pride salto mortale! Govori se, da mnogi mizarji v Sloveniji te dni sploh ne delajo več pohištva, pač pa les lepo fletno zmeljejo in delajo iz njega pelete. Zaslužki so menda nekajkrat večji, kot če bi kdo še delal mize in omare.