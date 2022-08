Pripravljeni

Za vsemi obletnicami, ki smo jih praznovali zadnja leta, prihaja ena zares zanimiva. Praznovali jo bomo z vsem pompom. Konec oktobra 1922 je Benito Mussolini z velikim pohodom na Rim zavzel oblast v Italiji. Letos praznujemo sto let fašizma. Stranka je bila sicer ustanovljena takoj po prvi svetovni vojni in je delala zgago že prej. Pred sto leti pa je prevzela oblast in vzpostavila diktaturo. To je imelo dolgoročne učinke.