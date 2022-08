Dva treninga v manj kot 24 urah je imel novi trener nogometašev Maribora Damir Krznar na razpolago za spoznavanje z igralci in uigravanje idej za današnjo prvo tekmo četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z romunskim prvakom Clujem. »Iluzorno je pričakovati, da bi že na prvi tekmi z Romuni uveljavil svoje ideje. Ni dvoma, da bomo naredili majhne korake naprej. Včasih je energija tista, ki prinese rezultat. Pogosto se dogaja, da napreduje ekipa, ki ima več energije in manj znanja. Vse sile bomo usmerili v boj za evropsko jesen, v ligi pa imamo dovolj časa, da popravimo stvari,« je pogumno držo zavzel 50-letni Damir Krznar, ki je peti Hrvat na klopi Maribora. Pred njim so Maribor vodili Ivo Šušak, Ante Čačić, Krunoslav Jurčić in Sergej Jakirović, izkupiček pa zgolj en naslov prvaka leta 2001.

Krznar je kot samostojni trener doslej delal le slabo leto in ima sloves zvestega pomočnika ter vojaka zagrebškega Dinama. Športni direktor Maribora Marko Šuler je z zamenjavo trenerja stavil na šok terapijo, ki bi v ekipo vrnila samozavest in jo dvignila po šestih porazih zapored. Pred Mariborom sta dve tekmi, s katerima si po petih letih lahko zagotovi evropsko jesen, ki bi v blagajno prinesla najmanj nove tri milijone evrov, potem ko je s prodajo igralcev letos zaslužil že tri milijone evrov in z dosedanjimi evropskimi nastopi več kot milijon evrov. Letošnji izkupiček Maribora v Evropi je ena zmaga, dva remija in trije porazi z razliko v golih 2:5. Na domačem igrišču na treh tekmah sploh še ni dosegel gola. Dodatna težava je, da zaradi rumenih kartonov nimata pravice nastopa komandant obrambe Nemanja Mitrović (njegovo vlogo bo prevzel Sven Šoštarič Karić) in najbolj kreativni vezist Jan Repas.

Romunski prvak Cluj ni v dobri formi. Sezono je začel s porazom v superpokalu s Sepsijem, ki je nato izločil Olimpijo, in izpadom v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov z armenskim Pjunikom iz Erevana po enajstmetrovkah. V prvenstvu Romunije je po petih krogih na četrtem mestu s tremi zmagami in dvema porazoma. Za nameček si je pred tekmama leta težko poškodoval koleno Hrvat Gabrijel Debeljuh, najboljši strelec kluba. Medtem ko je ekipa Cluja na Štajersko dopotovala z letalom, se je 52-letni trener Dan Petrescu na skoraj 800 kilometrov dolgo pot odpravil z avtom, saj ne mara potovanj z letali. Vrednost igralske zasedbe Cluja je 27,8 milijona evrov, Maribora pa 8,6 milijona evrov.