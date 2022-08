Dve toni kokaina na poti v Koper

Na zabojniku ladje, ki je bila na poti iz pristaniškega mesta Turbo v Kolumbiji, so v ponedeljek odkrili 1900 kilogramov kokaina, so potrdili v Nacionalni letalski službi Paname (Senan). Cilj pošiljke je bila Slovenija, natančneje – Luka Koper. Po navedbah tožilca Xiomarja Rodrigueza so droge našli med rutinskim pregledom tovora, zabojnik pa se jim je zdel sumljiv, ker ni bil tesno zapečaten. 1901 paket droge je bil skrit v 64 večjih vrečah. V sklopu preiskave bodo skušali ugotoviti, ali so bile droge na ladji že ob izplutju v Kolumbiji ali jih je kdo podtaknil šele v Panami.