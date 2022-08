Park Art, le streljaj od osrednjega Trga bana Josipa Jelačića, je priljubljeno zbirališče zagrebške mladine. Čez dan. Ponoči pa se očitno v njem dogajajo hude stvari. Po pisanju hrvaških medijev je bila v noči s petka na soboto v njem posiljena mladoletnica. Policija je osumljenca prijela, gre za srednješolca in njegovega 22-letnega prijatelja. Preiskovalni sodnik je zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti vplivanja na priče za oba odredil enomesečni pripor. Še dva osumljenca, stara 30 in 31 let, se bosta zaradi suma kaznivega dejanja spolnega napada branila s prostosti. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev dvojica v priporu vztraja, da se posilstvo sploh ni zgodilo, temveč je bil spolni odnos z obema soglasen. Kaj točno se je zgodilo, bodo kriminalisti skušali dognati v preiskavi. Poleg dokazov s kraja domnevnega kaznivega dejanja bodo analizirali še oblačila, ki so jih osumljeni tisti večer nosili, kakor tudi njihovo komunikacijo prek telefonov.

Preiščejo skoraj vse

Za posilstvo je na Hrvaškem sicer zagrožena kazen do deset let zapora, a se v praksi izrekajo mnogo nižje, še poročajo hrvaški časniki. Na območju zagrebške policijske uprave so letos obravnavali 33 primerov domnevnih posilstev; v dveh primerih je ostalo pri poskusu, pet domnevnih žrtev je bilo mladoletnih. Lani so preiskovali 47 domnevnih posilstev, devet jih je ostalo pri poskusu. Kriminalisti so letos uspešno preiskali 31 od 33 primerov, kar je 94 odstotkov, lani pa so imeli kar 96-odstotno preiskanost primerov. Po oceni policije zaradi strahu, groženj in stigme v družbi veliko žrtev tovrstnih kaznivih dejanj ne prijavi, zato so prave številke zagotovo višje.