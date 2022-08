Poškodbe pri delu morajo delodajalci namreč prijaviti v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnemu zdravju, so poudarili na ministrstvu.

Kot so pojasnili, bodo k elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu na portalu Spot zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Ti delodajalci bodo od septembra naprej prijavo poškodbe ali nezgode pri delu oddali le še prek omenjenega portala. Morali bodo izpolniti splošni del elektronskega obrazca, ki ga bosta v nadaljevanju v svoja informacijska sistema hkrati prejela inšpektorat za delo in Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Delodajalci, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo nezgode in poškodbe pri delu od septembra prijavljali z izpolnitvijo splošnega obrazca v papirnati obliki, ki ga bodo prinesli oz. poslali po pošti ali po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo nato v njihovem imenu podatke prepisal v portal Spot.

Podatke splošnega dela obrazca bo prek informacijskega sistema ZZZS prejel posameznikov izbrani osebni zdravnik. Po obvestilu o poškodbi pri delu bo nato zdravnik izpolnil podatke zdravstvenega dela obrazca.

Delodajalec do podatkov zdravstvenega dela obrazca ni upravičen, z njimi se lahko seznani le, če mu jih razkrije zavarovanec oz. poškodovanec sam. Zavarovancem pa bodo prijave nezgode in poškodbe pri delu ter morebitni preklici dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Portal Spot omogoča tudi preklic prijav o nezgodah in poškodbah pri delu, denimo v primeru navedbe napačnega poškodovanca, so še sporočili z ministrstva.