Kot so danes sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je po oceni njihovega vodstva zadnji uvodnik Repovža v Mladini »prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja«. Dodali so, da RTVS obsoja vsakršne napade, sovražni govor in neprimerno besedno obračunavanje. Vodstvo RTVS pa bo s strokovnimi službami preučilo možnosti vložitve pravnih sredstev, so še navedli.

Repovž je na drugi strani za STA pojasnil, da je poslovno sodelovanje prekinil že generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough, ki v začetku leta ni podaljšal pogodbe o oglaševanju Mladininih medijev na Radiu Slovenija. »Šlo je za popolnoma neposlovno, politično potezo, saj se je RTV Slovenija s tem odpovedala 6000 evrom, ki jih je Mladina plačevala za izdelavo oglasov. Poslovnega sodelovanja torej med nami ni več, prekinjeno je bilo že v času vlade SDS, na škodo RTV Slovenija, ne Mladine,« je povzel.

Grožnjo Urbanije, da prekinja poslovno sodelovanje z Mladino, je zato označil za navadno laž. »Če Urbanija napoveduje odpoved naročnine za 20 izvodov Mladine, mu pa velja pojasniti, da to ni poslovno sodelovanje, ampak navadna naročnina,« je navedel.

Dodal je še, da je njihova služba, da razkrivajo »take manipulante, kot je on«. Vodstvo RTVS oziroma Uroš Urbanija pa z napadom na Mladino poskušata prikriti dogajanje na Televiziji Slovenija, na kateri se »hiti z zaposlovanjem propagandistov iz propagandnega aparata stranke SDS«. Kadrovanju na javni televiziji je bila sicer tudi tema uvodnika, ki je zmotil vodstvo TVS.