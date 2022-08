»Številni ugledni gospodarstveniki, ekonomisti in podjetniki so si absolutno enotni, da je bila davčna reforma, ki je v Sloveniji končno razbremenila delo, eden od boljših ukrepov prejšnje vlade,« je na današnji novinarski konferenci izpostavil poslanec NSi.

Ljudje so po njegovih besedah razumeli, da prejšnji zakon prinaša višje plače za vse. »Višje plače pomenijo, da ima vsak državljan v denarnici absolutno več denarja. Mi ljudem zaupamo in verjamemo, da znajo iz enega evra narediti dva evra in več,« je dejal in dodal, da je to dobro tudi za državni proračun.

Vlado je pozval, naj prisluhne strokovnjakom in gospodarstvu ter naj ne odpravlja te »dobre rešitve« za ljudi zgolj zato, ker jo je sprejela neka druga vlada. »To zagotovo ni prava pot in če bo vsaka nova vlada vedno odpravila dobre rešitve, ki so bile sprejete v preteklosti, bo Slovenija stopicala na mestu in nikoli ne bo mogla doseči pravega razvojnega preboja,« je poudaril.

Predlog vladne davčne reforme po Vrtovčevih besedah pomeni nižje plače za vse. »Nerazumno je, da v času zelo hude draginje in inflacije znižujemo plače ljudem in povečujemo obremenitve gospodarstva,« je poudaril.

Vlada bi se morala po njegovi oceni lotiti izziva drugače. Kot primer je navedel Nemčijo, ki je napovedala paket davčnih razbremenitev za državljane v vrednosti 10 milijard evrov. Splošno dohodninsko olajšavo in meje davčnih razredov bi morala vlada po mnenju stranke še dodatno zvišati, da bi vsaj ohranili standard, »absolutno pa se zaradi časa, v katerem se nahajamo, ne sme zniževati prihodkov ljudi«.

Stranka je pripravila tudi predloge, o katerih se je pripravljena pogovarjati s koalicijo. »V NSi podpiramo nižji DDV na energente, nujno pa bi v zakonodajni paket morali vključiti še nižji DDV na ceno hrane. Predlagamo, da bi imela osnovna košarica petodstotni DDV,« je dejal.

Prav tako bi morala vlada po njihovem mnenju pripraviti paket ciljnih pomoči za socialno ranljive.

Tretji ukrep, ki ga predlaga NSi, pa se nanaša na gospodarstvo. »Vlada bi morala pripraviti, pri čemer smo pripravljeni sodelovati, paket pomoči za spopadanje z višjimi cenami energentov za podjetja in gospodarstvo. Lepo je, da pomagamo ljudem, in prav je tako, ampak kaj nam to pomaga, če ne pomagamo gospodarstvu,« je izpostavil.

Če vlada ne bo ponudila učinkovitega predloga na izjemno rast cen energentov tudi za podjetja, lahko po Vrtovčevih besedah pričakujemo plaz odpuščanj in stečajev. Razmere terjajo hitre odgovore, je dodal in predstavil predlog NSi, da se podjetjem stroške energentov subvencionira v višini 70-odstotnega dviga glede na povprečno porabo v preteklih dveh letih.