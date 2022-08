Precej nenavadna afera, ki zaenkrat odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov, v teh dneh pretresa Avstralijo. Nekdanji premier Scott Morrison, ki je maja letos izgubil volitve, se je namreč v času vodenja vlade imenoval na čelo petih ministrstev, o čemer ni obvestil ne javnosti ne večine od pristojnih ministrov. Sedanji premier Anthony Albanese je to označil za »namerno spodkopavanje demokracije« in za centralizacijo oblasti, kot »skrajno neobičajno« pa, da so imenovanja ostala tajna. Kako bo ukrepal naprej, se bo odločil, ko bo dobil mnenje generalnega državnega tožilca.

Poziv k odstopu

Morrison se je najprej dal imenovati za ministra za zdravje in ministra za finance marca 2020 po izbruhu pandemije. Aprila 2021 je skrivaj prevzel položaj ministra za vire, mesec dni kasneje pa še ministra za notranje zadeve in za zakladnico. O nobeni njegovi prisegi na te položaje ni uradne dokumentacije. Z imenovanjem je dobil možnost končnega odločanja v zadevah, ki se tičejo omenjenih resorjev. Tedanja notranja ministrica Karen Andrews, ki ni vedela, da se je Morrison pooblastil za njen resor, je zdaj dejala: »Takšno obnašanje premierja spodkopava vse, kar bi po ustavi morala predstavljati zvezna vlada.« Morrisona, ki je od poraza na volitvah poslanec, je pozvala, naj odstopi.

»Ni bilo slabih namenov«

Bivši premier je na facebooku ponudil razlago za svoje ravnanje. Dejal je, da je bilo imenovanje na položaje varovalka, če bi se ministrom v času pandemije kaj zgodilo. »Stvari so se takrat dogajale zelo hitro ... tveganje, da ministri postanejo nesposobni opravljanja funkcije, zbolijo, končajo v bolnišnici, so nezmožni opravljati delo v kritičnem času, je bilo zelo resnično,« je dejal in dodal, da je ravnal v dobri veri. Novih pooblastil ni uporabil z eno izjemo. Kot vodja resorja za naravne vire je razveljavil odločitev ministra, ki je odobril raziskavo priobalnih območij v Novem Južnem Walesu za iskanje zemeljskega plina, čemur so nasprotovale lokalne skupnosti. Dejal je, da je o svoji odločitvi ministra tudi obvestil. Zadeva je trenutno na sodišču.

Potrebnih bo veliko pojasnil

Morrison je po majskem porazu na volitvah odstopil tudi kot vodja liberalne stranke, ki je zdaj v opoziciji, tako kot nacionalna stranka, s katero je bila v koaliciji. Tudi v slednji so kritični do bivšega premirja, saj niso bili seznanjeni z njegovim prevzemanjem resorjev. V bran ga je vzel bivši obrambni minister Peter Dutton, rekoč da premier Albanese in njegova vladajoča laburistična stranka poskušata kovati politični kapital iz položaja, ki v resnici zahteva dodatna pojasnila. Kljub Morrisonovim pojasnilom namreč ni jasno, zakaj so imenovanja ostala tajna in na kakšnih predpostavkah je temeljila ocena, da je zaradi pandemije nujno podvajanje v resorjih, ter kako je izbral, na katere položaje se bo dal imenovati. »Ne morem dojeti miselnosti, ki je ustvarila tak položaj ... in kako je vladni kabinet do dopustil,« je dejal Albanese.