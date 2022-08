110 milijonov za stanovanjski sklad

Na republiškem stanovanjskem skladu se veselijo dejstva, da bodo z uspešno prijavo na razpis za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in dogovorom o posojilu Razvojne banke Sveta Evrope prišli do skoraj 110 milijonov evrov svežih sredstev. A za ambiciozen stanovanjski program do leta 2035 bo treba najti zanesljiv vir financiranja.