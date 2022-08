Kraljica vertikale, kot najboljšo športno plezalko na svetu Janjo Garnbret imenujejo v njeni panogi, čaka danes na evropskem prvenstvu v Münchnu novi vrhunec. Ob 15. uri se bo namreč na Kraljevem trgu v balvanskem plezanju začela premierna izvedba nove olimpijske discipline, ki se bo zaključila ob 17. uri s težavnostjo. Korošica bo po naslovih evropske prvakinje v težavnostnem in balvanskem plezanju naskakovala svojo tretjo zlato kolajno na Bavarskem, s katero bi ob koncu iger še bolj prodrla v srca organizatorjev, ki praznujejo 50-letnico olimpijskih iger. Izmed Slovenk si je priborila nastop še Mia Krampl.

Kakšen bo sploh format današnje tekme na Königsplatzu? Po besedah slovenskega selektorja Gorazda Hrena in trenerja Janje Garnbret Romana Krajnika se obeta za gledalce izjemno atraktivna preizkušnja. Osem finalistk in finalistov (moške čaka tekma jutri, od Slovencev pa bo tekmoval evropski podprvak v težavnosti Luka Potočar), ki so si nastop zagotovili v seštevku težavnostnega in balvanskega plezanja, se bo soočilo s po štirimi balvanskimi problemi. »Po petem tekmovalcu na prvem balvanu, bo prvi plezalec nadaljeval v drugi balvan, tako da bo tekma tekla brez prekinitev in precej hitreje kot klasični finale balvanov. Kdor bo v prvem poskusu osvojil vrh, bo dobil 25 točk, kar pomeni, da bo po polovici tekme vsak lahko osvojil 100 točk, kolikor bo znašal tudi osvojen vrh v težavnostnem plezanju. Pod vrhom vsakega balvana bosta dve coni. Prva bo vredna tri točke, druga šest. To pa zato, da kdor bo osvojil vse štiri druge cone, bo zbral manj točk kot plezalec, ki bo osvojil en vrh,« nam je pojasnil Gorazd Hren.

Roman Krajnik nam je včeraj v Münchnu dejal, da v svoji karieri Janje Garnbret še ni videl tako utrujene, kot je bila po dvojnem naslovu evropske prvakinje. »V ponedeljek je bila povsem brez energije. Zvečer sva se sicer odzvala vabilu Adidasa ter šla v olimpijski center. Ni bila le fizično utrujena, temveč tudi psihološko. Včeraj dopoldan je imela masažo, popoldan pa sva opravila lažji trening,« je razlagal Roman Krajnik ter optimistično zaključil: »Ni dvoma, danes bo imela Janja dovolj energije. Navsezadnje gre za olimpijsko različico, najine misli pa so usmerjene predvsem v Pariz.«

Nekaj minut čez poldan bosta na olimpijskem stadionu v ognju dva slovenska upa za visoko uvrstitev. Svetovnega prvaka v metu diska Kristjana Čeha in najboljšo Slovenko v troskoku Nejo Filipič čakajo kvalifikacije. Slovenski atletski vrhunec bo zvečer, ko se bo ob 20. uri skakalka ob palici Tina Šutej merila v finalu skoka ob palici. »Cilj je kolajna, pripravljena sem tudi na osebni rekord,« je odločna Tina Šutej, slovenska rekorderka.