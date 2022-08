Pet tekem, pet zmag, osem doseženih golov, nič prejetih zadetkov. Takšen je izkupiček vodilne Olimpija po uvodnih tekmah nogometnega prvenstva, ki je senzacionalen glede na to, kaj se je dogajalo v klubu in okrog njega pred poldrugim mesecem. »Ne bo vedno rožnato, a smo na pravi poti, ki je takšna, da gremo tekmo po tekmo. Prišle bodo tekme, na katerih ne bomo zmagali, čeprav bomo igrali dobro,« je izpostavil tvorec dosedanjih uspehov, 40-letni španski trener Albert Riera. Olimpija je proti Gorici upravičila vlogo favorita in s tremi točkami potrdila zmago z derbija z Mariborom, kar kaže na pravi značaj zasedbe, v kateri je 21 igralcev in 3 vratarji. Pet zmag je drugi najboljši začetek sezone, rekord pa je devet zmag iz sezone 1994/95, kolikor jih ima tudi Maribor iz sezone 1999/2000.

Ker je Nukić dobro treniral, mu je Riera zaupal

Ključni trenutek tekme z Gorico je bil v začetku drugega polčasa, ko je Nukić dosegel vodilni zadetek iz (pre)strogo dosojene enajstmetrovke zaradi igranja z roko. Nukić je v dosedanjem delu sezone zapravil številne priložnost, zgrešil dve enajstmetrovki in dosegal gole, ki so bili razveljavljeni zaradi nedovoljenih položajev. Trener Riera je Nukiću, ki je udarni napadalec po sili razmer, saj v klubu ni klasičnega golgeterja, neizmerno zaupal. »Najbolj pomembno je, kako delaš na treningu. Tako kot treniraš, nato tudi igraš. Če zagnano delaš, se ti vrne, zato sem bil glede Nukića povsem miren. Nisem bil zaskrbljen, ampak prepričan, da bo dosegel gol. Ko niso zadevali drugi, je on dosegel gol,« je po tekmi razlagal Riera, ki ima strelce razpršene. Osem golov je doseglo sedem različnih igralcev, le Nukić je zadel dvakrat.

»Preden sem zgrešil zadnji dve enajstmetrovki, se ne spomnim, kdaj sem jo zapravil. Hvala soigralcem, trenerjem in gledalcem, ki so mi dali izjemno podporo v trenutku, ko sem vzel žogo. Kvesić in Ziljkić sta mi dejala, če nočem streljati, naj povem, saj niso hoteli ustvarjati še dodatnega pritiska, a ko sem vzel žogo, so bili vsi navdušeni. Igralci so me spodbujali, naj streljam, pa tudi če zgrešim še tretjič, ne bo nič hudega. Hvaležen sem trenerju in predvsem gledalcem, ki niti za trenutek niso izgubili upanja vame,« je pojasnil Mustafa Nukić, ki izpostavil, da to znova zmaga ekipe. Opozarja pred pretirano evforijo po dobrem začetku sezone. »Najbolj si želimo mir, da lahko delamo naprej. Za napovedi je še prezgodaj. Z igrami in golimi moramo privabiti na stadion vsakega, ki navija za Olimpijo. Ker je slovenska liga zelo nepredvidljiva, se ne bi ukvarjal z 12 točkami naskoka pred Mariborom, ampak se je treba osredotočiti na naslednjo tekmo s Koprom, saj bo to derbi vodilnih ekip,« je sproščeno razlagal ljubljenec navijačev Nukić. Na vprašanje, če mu bo zdaj steklo doseganje golov, je odvrnil: »Lepo je doseči gol, a osebni cilji me ne zanimajo, ampak sem si za letošnjo sezono zadal le enega, ki je naslov državnega prvaka z Olimpijo.«

Tudi trenerja Riera ni zajela evforija po petih zmagah. Proti Gorici ga je zmotilo, da je ekipa popustila v zaključku tekme, a ni bila kaznovana, ker je Velikonja streljal čez prazen gol. Športno je priznal, da je VAR tokrat osrečil Olimpijo, a se zaveda, da bodo naslednjič potegnili krajšo. Medtem ko si želi, da bi Olimpija v Stožicah igrala pred polnim stadionom, ni želel govoriti o težavah Maribora. »Že sam imam dovolj težav, zato se ne obremenjujem z drugimi. Ne razmišljam o njih, saj me čaka veliko dela. Moram razmišljati o tem, kako bom vodil naslednji trening, kaj bom povedal na naslednjem sestanku, kako bomo igrali v Kopru. Razmišljam le o nas,« je bil po tradiciji zgovoren Riera, ki spretno razporeja minute med igralci, da so vsi zadovoljni.

Razočarali Mura, Celje in Bravo

Prvi zasledovalec Olimpije je Koper, kar obeta spektakularen derbi v soboto na Bonifiki. Trener Kopra Zoran Zeljković si je ogledal tekmo Olimpije z Gorico. Koprčani imajo kakovostno in zelo uravnoteženo igralsko zasedbo, ki je s tremi zmagami ekspresno hitro prebolela neslaven evropski izpad proti Vaduzu. Domžale, ki so še poglobile krizo Maribora, so ujele ritem z dvema zmagama. Radomlje so doživel trenutek resnice na Bonifiki, kjer je v njihovi mreži počila petarda. Celje in Mura, ki sta poleti največ nakupovala, sta razočaranji s po le eno zmago v dosedanjem delu sezone. Podobno velja za Bravo, ki skoraj ni spreminjal igralske zasedbe, zato ni imel težav z uigravanjem. Gorico in Tabor z mladima zasedbama čaka boj za obstanek, Maribor pa naporno delo za pobeg z zadnjega mesta na lestvici.