Zakaj se jim tako mudi?

Ljubljanski župan Zoran Janković pravi, da občina dnevno dobi od tri do deset pritožb občanov na račun dostavljalcev oziroma kurirjev, ki naj bi dirkali po središču mesta in ogrožali pešce. Medtem ko sta predstavnika spletnih platform Glovo in Wolt zagotavljala, da je med dostavljalci zgolj peščica kršiteljev, je Janković prepričan, da je slednjih kar veliko. Zato je bil vesel sklenitve dogovora z Glovom in Woltom, saj naj bi bil prvi korak k uvajanju reda na območju za pešce.