Mislim moje mesto: Cvetlična korita

Pešpot mimo osnovne šole Danile Kumar in otroškega vrtca do Bratovševe ploščadi je obdana z obilo zelenja. Če odštejemo posušeno brezo, žrtev požara, ki se je razplamtel neke noči, ko so objestneži pod njo podtaknili ogenj v šolske zabojnike za smeti, je šolski vrt poln zelenih dreves, nekatera stojijo v njem že od časov, ko se je šestdesetih letih prejšnjega stoletja šola zgradila. Enako blagodejen je tudi park levo od vrtca, kjer v teh vročih dneh igrišča pod njimi hladi senca visokih dreves.