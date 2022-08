Zaušnica direktorju uprave za varno hrano

Po mesecu dni kaosa je kmetijsko ministrstvo upravi za varno hrano naložilo, da za odvoz povoženih živali s cest znova skrbi veterinarsko higienska služba. Uprava je namreč to obveznost potihem naprtila cestarjem, ki na to niso bili pripravljeni, zato so se živalska trupla kopičila na cestah.