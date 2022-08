Udeleženci letošnjega petdnevnega pohoda po Balatonskem višavju trdijo, da je imel mednarodne razsežnosti, saj so se ga udeležili pohodniki iz kar enajstih držav. Pohod po Balatonskem višavju je uspešno prestalo 143 udeležencev, doživetja in vtise, ki so jih v petih dneh pohoda nabirali, pa so na cilju zaznamovali s koncertom skupine Blue Cimbal.

Pohodnike so neznansko navduševale lepote hribovja, ki jim je ponudilo zahtevne ture z visokimi nadmorskimi višinami ter jim ob koncu postreglo s čudovitim panoramskim razgledom na Blatno jezero. Pustolovske pohodniške poti so udeležence vodile skozi precejšnji del nadvse lepih kotičkov Balatona, udeleženci pa so lahko izbirali med krajšo 80-kilometrsko in daljšo, kar 110-kilometrsko turo.

Sanela Krisat, namestnica operativnega direktorja in vodja trženja pri Fenix Outdoor GmbH, matičnem podjetju znamke Fjällräven, je bila ob koncu druženja zadovoljna, da je Fjällräven Vandortura postala znana tudi zunaj madžarskih meja. »Letos se je naši skupnosti pridružilo veliko tujih pohodnikov. Čeprav se ga je udeležilo skoraj 150 posameznikov, nam je uspelo obdržati naše družinsko vzdušje, ki je navsezadnje nekakšen zaščitni znak dogodka in je za mnoge še posebno privlačno. Prepričani smo, da so bili tako lokalni kot mednarodni pohodniki deležni izkušnje, ki jim je spremenila pogled na življenje in naravo, sočasno pa so se spletla dobra prijateljstva in so padle odločitve, da se (če ne prej) ponovno vidimo na naslednji Vandorturi. Narava je stkala najmočnejša in najbolj pristna prijateljstva,« je svoje vtise delila Krisatova.

Kot se za treking spodobi, so udeleženci hodili v lastnem tempu, nosili svojo opremo in prenočevali na prostem – v šotorih. Izkušnjo osupljive pokrajine so zaokrožile delavnice, ki so potekale ves dan, in prijetne večerne debate med udeleženci.