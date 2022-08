Nekaj časa je bilo v mnogih gorskih turističnih krajih podobno kot nekoč v Dalmaciji, kjer so turistom rekli: Saj imate morje, kaj še hočete. Na območju Alp pa: Saj imate gore, kaj pa še hočete. V Posočju so predvsem izjemno poskrbeli za ostaline in pomnike iz prve svetovne vojne. Na manjši vzpetini blizu Bovca, obdani z mogočnimi gorami, kjer se je med soško fronto prva avstro-ogrska obrambna črta pod Rombonom upirala italijanskim napadom, se boste tako po urejeni krožni poti muzeja na prostem podali na odkrivanje številnih ostalin in dediščine izpred stotih let. Seveda gre za muzej na prostem prve svetovne vojne Ravelnik. Pristni prikaz ohranjenih mitraljeških gnezd, kavern, bunkerjev, barak in jarkov …, ki se danes prepletajo z bujno naravo, vas bo potegnil v neposreden stik s spominom, ki ga v sebi nosi ta pokrajina. Na krožno pot, ki traja približno uro in pol, se lahko podate še 24. in 31. avgusta, zbirno mesto pa bo, tako kot danes, ob 10. uri.

Čudovita Soška pot

Soška pot je najstarejša parkovna pot Triglavskega narodnega parka, ki vodi obiskovalce Triglavskega narodnega parka ob Soči od njenega izvira proti Bovcu. Povezuje steze in mirne, manj znane dele doline Trente in Soče, stran od ceste in hrupa. Hoja po Soški poti ter obiska alpskega botaničnega vrta Julijana in informacijskega središča TNP Doma Trenta ponujajo spoznavanje in razumevanje doline Trenta in Triglavskega narodnega parka. Vodenega ogleda se lahko udeležite v tem mesecu še dvakrat, in sicer obakrat ob četrtkih: 18. in 25. avgusta. Zborno mesto bo ob 9. uri koča pri izviru Soče, za hojo od tam do informacijsko-izobraževalnega središča Dom Trenta pa boste porabili približno tri ure. Za vodenje boste plačali 6 evrov na osebo, organiziran je tudi prevoz voznikov na izhodišče.

Organizatorji priporočajo primerno obutev, če boste s seboj imeli psa, pa naj bo ta na povodcu. Soška pot je pot Triglavskega narodnega parka, ki povezuje mirne, skrivnostne dele reke Soče in doline Trente. Ena od zanimivosti te poti so slikovite viseče brvi. Sicer boste hodili po nezahtevnem terenu po poti, ki je v celoti dolga 25 kilometrov. Smer in dolžino prehojene poti lahko prilagodimo svojemu času in namenu.

Soška pot je del pešpoti Alpe Adria Trail, ki je atraktivna pohodniška pot treh dežel, Avstrije, Slovenije in Italije, ki se začne na ledeniku Pasterze pod Grossglocknerjem, zaključi pa na jadranski obali. Poteka mimo koroških jezer, skozi dolino Soče v vinorodna Brda in naprej čez Kras do morja, ki ga doseže v Miljah pri Trstu. Pot, dolga približno 640 kilometrov, je razdeljena na 37 pohodniških etap. Soška pot je za mnoge najlepši odsek celotne poti Alpe Adria.

Muzej na prostem Kolovrat

Greben Kolovrata se pne nad dolino Soče in ponuja izjemne poglede na smaragdno reko, Julijske Alpe, Benečijo, Furlansko nižino in Jadransko morje. Danes tu lahko uživate v miru neokrnjene narave, med prvo svetovno vojno pa je bil Kolovrat priča uničevalne soške fronte. Na muzeju na prostem prve svetovne vojne Kolovrat boste raziskovali nekdanjo italijansko obrambno črto s še danes ohranjenimi poveljniškimi mesti, strelskimi položaji, mrežo jarkov in kavern ter znamenitim polžastim stopniščem v eni izmed njih. Ta nekdaj ključna črta ločevanja je danes izraz združevalne moči spomina, saj se boste med odkrivanjem zgodovine sprehodili po današnjem ozemlju slovenske in italijanske države. Zborno mesto je tako 19. kot 26. avgusta ob 9.30 na parkirišču pri informacijski točki na Kolovratu. Ogled traja uro in pol.

Glasbeni večeri, ples, gledališče ...

V Bovcu vas vabijo na glavni trg v središču kraja jutri zvečer ob 20.30. Tam bo v okviru Bovških poletnih večerov Zebra band. V petek bodo na odru člani ansambla Gregorja Kobala, dan kasneje, to je v soboto, pa Pop Design. Festival del Cuori, ki poteka že od leta 1965 in bo gledalce razveseljeval v italijanskih mestih Tarcento, Gemona in Videm, pa bo gostoval v Bovcu v ponedeljek, 22. avgusta. Videli boste skupine iz Albanije, Brazilije, Kolumbije, Gruzije, Nove Zelandije, Španije, Urugvaja in Italije.

Tminsko poletje prinaša prireditve in glasbene večere v Tolminu. Jutri lahko na Trgu 1. maja pri fontani ob 20. uri prisluhnete kantavtorju Adiju Smolarju, pojutrišnjem, torej v petek, pa bo tam standup večer. Na odru bodo Žan Papič, Rok Škrlep in Alen Borišek. V okviru Poletja v Kotu 2022 so brezplačne prireditve v Breginju. Ta petek se bo tam predstavila skupina Noreia, petčlanska zasedba izkušenih glasbenikov, ki preigravajo tradicionalne irske, škotske in bretonske melodije, a ne vedno na povsem tradicionalen način. Dan kasneje, torej v soboto, bo tam pravljični pripovedovalski nastop Boštjana Gorenca - Pižame. Prisluhnili mu boste lahko ob 18. uri, ko vas bo razveseljeval in nasmejal z avtorskimi zgodbami in pesmimi. Skupaj boste brskali po očkovi bradi, se lovili z zmaji in s Pozabljivo kapico srečali strašnega volka.

Prihodnji petek bo v Breginju nastop skupine Josip Brass oziroma profesionalnih glasbenikov, ki so se združili v želji po preigravanju kakovostne glasbe svetovnih in domačih izvajalcev v nekoliko drugačni, skoraj bigbandovski preobleki. Njihov repertoar obsega velika tuja imena, od Petra Gabriela, Franka Sinatre, Queenov, The Beatles pa do modernejših Stinga, Bruna Marsa, Mumford'n'sons, Pharella Willliamsa, ne manjkajo pa seveda niti domači uspehi Benča, Slavka Ivančića, pa hrvaški Jinxi, Bajaga, Idoli ... Še na en dogodek v Breginju naj vas opozorimo: zadnjo nedeljo v avgustu bo ob 17. uri gostovalo gledališče​ kamišibaj.