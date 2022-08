Vodstvo zadnjih slovenskih nogometnih prvakov je le dan po odstavitvi Karanovića imenovalo novega prvega moža članske ekipe. To odgovorno mesto je prevzel v Zaboku rojeni Krznar, ki je v času igralske kariere branil barve varaždinskega Varteksa, zagrebškega Dinama in Interja iz Zaprešiča.

Petdesetletni Krznar je po koncu igralske kariere zaplul v trenerske vode, najprej je izkušnje nabiral kot pomožni trener Ilije Ločarevića pri Interju iz Zaprešiča ter Krunoslava Jurčića, Anteja Čačića, Branka Ivankovića in Zorana Mamića pri Dinamu, slednjemu je bil asistent tudi pri Al Nassru in Al Hilalu iz Savdske Arabije ter Al Ainu iz Združenih arabskih emiratov.

V letu 2013 ga je vodstvo najbolj znanega hrvaškega kluba iz Maksimira imenovalo za začasnega trenerja Dinama, leta 2021 pa še za stalnega, a je konec tistega leta zaradi slabih izidov na domači sceni moral zapustiti ta položaj.

Krznar je peti hrvaški trener v mariborskem klubu, pred njim so to dolžnost opravljali Ivo Šušak, Ante Čačić, Krunoslav Jurčić in Sergej Jakirović.

Začetek novega poglavja v Ljudskem vrtu: novi trener @nkmaribor je Damir Krznar, dolgoletni član strokovnega tima zagrebškega Dinama. Premiera 50-letnega hrvaškega stratega na četrtkovi evropski tekmi v Ljudskem vrtu, pogodba do poletja 2024.#MiSkupajEnoSmopic.twitter.com/ETHwvhqZ5F — NK Maribor (@nkmaribor) August 16, 2022

Hrvat je podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24.

Zasedba iz štajerske prestolnice je trenutno na zadnjem mestu v 10-članski Prvi ligi Telemach. Na dosedanjih petih tekmah je premagala le Gorico ter izgubila proti Kalcerju, Kopru, Olimpiji in Domžalam.

Mariborska ekipa je blede predstave prikazala tudi na mednarodnem prizorišču. Po izpadu v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov proti moldavskemu Šerifu iz Tiraspola in v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti finskemu prvaku HJK Helsinki jo v četrtek, 18. avgusta, v Ljudskem vrtu čaka prva tekma 4. kroga kvalifikacij za preboj v skupinski del konferenčne lige proti romunskemu Cluju. Povratna tekma bo teden dni kasneje v Romuniji.