Kako lahko od ministra, ki dela v privatnem sektorju, pričakujemo, da bo krepil javno zdravstvo in da bo »žagal vejo«, na kateri sam sedi? Zato tudi zagovarja stališča, ki jih opisuje dr. Keber v odličnem komentarju z naslovom Golob podcenjuje volivce (13. 8. 2022).

Ministra, ki ga moti izraz »dvoživka«, ne moti, da mu je uspelo, da prejema davkoplačevalski denar enkrat kot minister s polno ministrsko plačo, drugič pa kot privatnik pri privatniku, ki posluje na področju, ki ga on ureja kot minister. Ne moti ga, da mnogi zaposleni v zdravstvenih domovih, bolnicah, domovih za ostarele itd niso ustrezno plačani, ne moti ga, da zaradi svojega polovičarskega odnosa do funkcije ministra ne bo mogel rešiti številnih problemov v zdravstvu, kot navaja dr. Keber, med drugim denimo tudi velikih razlik v številu operacij, ki jih naredijo kirurgi ob enakem plačilu (ni čudno, da so čakalne vrste, če nekateri kirurgi naredijo nekajkrat manj operacij kot drugi in zato ne nosijo posledic), ampak bo problem čakalnih vrst urejen zgolj z uvedbo boljših evidenc?

Če minister za zdravje meni, da je njemu dovoljeno to, kar drugim ni – da opravlja delo tako, kot njemu »paše«, kot je zanj koristno, ne pa tako, kot od njega pričakuje tisti, ki zagotavlja denar za njegovo ministrsko funkcijo, potem je čas, da se odreče tej funkciji.

Majda Koren, Ljubljana