Z ZD in zdravnico smo bili zadovoljni, njena nadomeščanja so sicer imela nekajkrat napačne in sporne odločitve, vendar pa, ko smo pritisnili z zahtevo po določeni preiskavi ali napotnici za specialista, smo jih dobili (kasneje potrjeno, da upravičeno). Torej je kljub vsemu bila koristen naslov za pisanje napotnic in receptov. Sedaj tega nimamo več in ne kaže nam nič drugega kot iskati zasebne ordinacije za pediatrijo, saj v javnem sistemu očitno ni več prostora zanjo.

Torej praznujemo dan mladih s cmokom v grlu in čakamo, kdaj dobimo podobno pismo še od naših osebnih zdravnikov.

Bojko Jerman, Dolsko