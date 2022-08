»Spravite me od tod,« je po pisanju italijanskih medijev odmevalo iz zasute luknje. Gasilci so potrebovali kar osem, devet ur, da so 30-letnika rešili izpod ruševin, saj so morali izkopati vzporeden predor. Že vmes pa so ga oskrbovali z vodo in hrano ter kisikom. Uspešno izpeljano reševalno akcijo so gledalci nagradili z bučnim aplavzom. Moškega so odpeljali v bolnišnico. Tri njegove pajdaše pa je policija kmalu ujela.