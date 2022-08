V zabaviščnem parku Legoland blizu Günzburga na Bavarskem se je v nesreči dveh vlakcev smrti poškodovalo več kot 30 oseb. Po navedbah predstavnikov parka je lažje poškodbe utrpelo 31 od 38 oseb na vlakcih, ena pa naj bi bila huje ranjena. Povečini imajo odrgnine in modrice. Na kraju so posredovali trije helikopterji nujne medicinske pomoči in reševalne enote parka.

Do nesreče naj bi prišlo, ko je eden od vlakcev na progi Ognjeni zmaj zaviral, drugi pa je vanj trčil. A kaj natančno je nesrečo povzročilo, bo pokazala preiskava, ki so jo v Legolandu že zagnali. Do nadaljnjega bo vožnja, na kateri vlakci dosežejo hitrost do 29 kilometrov na uro, za obiskovalce nedostopna. V izjavi za javnost so v podjetju pohvalili odziv zaposlenih, ki so se strogo držali varnostnih protokolov, obiskovalce pa so nemudoma evakuirali iz vlakcev. Pomoč je na kraj nesreče prišla v nekaj minutah.

Padla iz sedeža in umrla

Bolj tragično se je končala nesreča v zabaviščnem parku Klotti Park na zahodu Nemčije, ko je 57-letna ženska prejšnji konec tedna med vožnjo padla iz vlakca Vroča vožnja. Ko je bil vlakec obrnjen na glavo, je padla iz sedeža kakšnih osem metrov v globino in umrla. Vlakec vozi s hitrostjo največ 60 kilometrov na uro, dolg pa je 550 metrov. Zabaviščni park so za tri dni zaprli, zdaj pa že obratuje. V preiskavi sicer ugotavljajo, ali je smrt obiskovalke povzročila malomarnost ali kaj drugega. Lokalni mediji poročajo, da so zadnja leta zabeležili več nesreč v nemških zabaviščnih parkih, a da je le v peščici primerov prišlo do smrtnih žrtev. Leta 2019 je denimo na berlinskem božičnem sejmu umrl moški, ki ga je zadel vlakec.