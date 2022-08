V nemškem Münchnu se je začelo sojenje 22 in 25 let starima srbskima državljanoma, obtoženima, da sta konec marca napadla in skušala oropati 90-letno gospo v stavbi, v kateri sta takrat živela pri prijatelju, poroča srbski Kurir. Od nje naj bi odkorakala praznih rok, sta pa po pisanju lokalnih medijev prijatelju izmaknila okoli deset tisoč evrov.

»Mislila sem, da zvoni soseda, da bi prišla na kavo. Odprla sem vrata, v tistem trenutku pa me je moški, visok kakih 180 centimetrov, potisnil nazaj v stanovanje. Nosil je črno masko in rokavice. Zahteval je denar. Dala sem mu denarnico z okoli 90 evri, a ni bil zadovoljen,« je po pisanju lokalnega portala LKZ sodniku pojasnila žrtev. »Kričal je name, da imam zagotovo veliko denarja. Mrzlično je začel odpirati predale in omare ter premetaval vse, kar mu je prišlo pod roke. Odvlekel me je v spalnico, me vrgel na posteljo in mi skušal v usta potisniti neko rumeno reč. Uspela sem mu odriniti roko, tablete, ki mi jih je skušal vsiliti, pa so se raztresle po postelji,« je na sodišču opisala pogumna gospa.

S pomočjo pilice na svobodo

Strpal jo je v kopalnico, pred vrata pa postavil stol. Takoj se je spravila na delo. Vzela je pilico, s katero je skušala rahlo odpreti vrata, da bi prišla do zraka. Ko je opazila stol, ga je počasi, ped za pedjo začela tiščati stran. Po eni uri se ji je uspelo rešiti. »Nisem bila v šoku. Odtlej tudi nisem imela težav s spanjem. Poklicala sem sosedo, ona pa policijo. Pokusila sem celo tiste rumene tablete, eno sem polizala, a je imela grozen okus,« je dodala. Po končanem pričanju ji je sodnik čestital za hrabrost.

Policija je na kraju zločina našla sledi osumljenih mladeničev, iz stanovanja pa domnevno nista odnesla ničesar, kar se jim je zdelo nadvse nenavadno. Kaj kmalu so dvojico aretirali, še danes pa ni povsem jasno, ali sta bila za napad odgovorna sama. Mlajši molči že od začetka postopka, starejši pa je razložil, kako ga je neki moški prosil, naj prestraši gospo, da bi se izselila iz stanovanja, on pa bi ga lahko potem kupil. Misija ni uspela. Tožilec njegovim izgovorom ne verjame in je prepričan, da je prav on idejni vodja propadle operacije.