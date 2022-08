Da bi družinam iz urbanega okolja, priseljenim v Komendo ali Kamnik, približali kmečke igre in lokalnemu prebivalstvu različne športne zvrsti, bodo to soboto med 9. in 17. uro na lokaciji Kmetijskega sejma Komenda potekale prve Komendske športno-kmečke igre. »V Komendi in Kamniku z okolico se že več kot desetletje ukvarjamo z vodenjem vadb borilnih športov, prav tako organiziramo rojstnodnevne zabave in team buildinge za zaključene skupine,« nam je povedal Boštjan Veinhandl, predsednik boksarskega kluba Hayat in judo kluba Komenda, ki stojita za organizacijo sobotnega dogodka. »Zaradi epidemije in vseh ukrepov smo bili zadnji dve leti precej omejeni pri predstavitvi naših programov, tako po šolah kot drugje, zato smo se odločili, da kot uvod v jesen pripravimo druženje na prostem,« je povedal Veinhandl in dodal, da jim je pri organizaciji z lokacijo na pomoč priskočil Hipodrom Komenda.

Mestnim otrokom približati kmečke igre

Sobotni program je ekipa zastavila večplastno, saj bodo ponudili vse športne aktivnosti, ki jih izvajajo v občinah Komenda in Kamnik. »Želimo, da se tako mestni otroci seznanijo s kmečkimi igrami, ki sem jih tudi sam imel možnost spoznati kot otrok. Otroke, ki odraščajo v ruralnem okolju, želimo seznaniti z borilnimi športi, njihove starše in stare starše pa z različnimi vodenimi vadbami,« je še povedal sogovornik in dodal, da so temu primerno tudi zastavili celodnevno dogajanje.

Dopoldne bo med 9.30 in 11. uro večina animacij namenjena najmlajšim in otrokom, ki bodo lahko skakali na malih trampolinih, se preizkusili na športnem poligonu, v vlečenju vrvi, športnih igrah z žogo, tistim, ki bodo to želeli, bodo animatorji tudi poslikali obraz. »Preizkusili se bodo lahko tudi v judo igrah ter pravljični jogi za otroke, ki je sicer novost od lani, a odlično obiskana,« je povedal sogovornik in povabil na predstavitev vadbe body-pump ter novega vrhunskega pripomočka za smučarske navdušence ter vse, ki se radi ukvarjajo s športom. »Med 11. in 14. uro bo mogoče preizkusiti pro ski simulator, obiskovalci se bodo poskusili v borbi z velikanskimi boksarskimi rokavicami, odigrali igro floorballa (hokeja) ter se seznanili z drugimi športnimi in štafetnimi igrami.«

Tudi za odrasle

Čas po kosilu – za hrano in pijačo bo poskrbljeno – bo namenjen tudi odraslim. Od 14. do 17. ure bodo potekale prave športno-kmečke igre. »Prijavljene skupine ali posamezniki se bodo pomerili v različnih zabavnih nalogah, kot so metanje podkev, žaganje, vožnja samokolnice, kotaljenje traktorske gume in vlečenje vrvi,« je povedal sogovornik in pozval vse, ki jih tovrstna zabava mika, da se prijavijo na elektronski naslov bostjan1306@gmail.com. Čas za prijave bo tudi na dan dogodka. »Starejše pa bomo tudi povabili, da se udeležijo brezplačne predstavitve vodenih vadb Centra Hayat v Gasilskem domu Moste, kjer bodo lahko sodelovali na delavnici joge, pilatesa, crossfita in boksa.«